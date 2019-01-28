Судебный пристав за 4 года присвоил 12 млн рублей фальшивых долгов

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший судебный пристав-исполнитель, обвиняемый в мошенническом хищении не менее 12 млн рублей

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, подсудимый, Вячеслав Елькин, на момент задержания занимал должность судебного пристава-исполнителя Ленинского районного отдела. Его обвиняют в том, что с 2014 по 2018 годы он вместе с сослуживцем вносил в электронную базу АИС ПК ФССП заведомо ложные сведения о долгах, якобы имевшихся у различных юридических лиц перед подставными взыскателями. Затем на основании подложных исполнительных листов сообщники похитили с расчетного счета УФССП России по Свердловской области не менее 12 млн рублей. Органами следствия установлена их причастность к совершению 19 аналогичных эпизодов.

Следует отметить, что обвиняемый пошел на сделку со следствием, заключил с ним досудебное соглашение и сдал своего сообщника.

Екатеринбург, служба информации

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