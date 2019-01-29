В Серове осудили грабителя, который зарезал двух продавцов и напал на пенсионерку

В Серове вынесли приговор в отношении мужчины, который вместе с подельником зарезал двух продавцов, а после напал с ножом на проходившую по улице пенсионерку.

Житель Серова Артем Гребнев осужден по нескольким статьям Уголовного кодекса: п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное в отношении двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем», ч. 3 ст. 30, п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство, совершенное в отношении двух или более лиц, группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем», ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», п. «в» ч. 2 и ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Преступления были совершены 18 октября 2017 года. В тот день в районе трех-четырех часов дня мужчина и его товарищ зашли в магазин «Промтовары», убедились, что кроме них и продавцов никого нет, и решили ограбить магазин, убив продавщиц. Подельник Гребнева схватил одну из женщин, ударил ножом и потребовал отдать деньги и выручку. Гребнев в это время напал на вторую продавщицу и отвел ее в подсобку. Грабители жестоко расправились с женщинами: одной нанесли ножом 29 ударов, на теле второй нашли 11 ран. После этого мужчины ограбили магазин – у одного предпринимателя забрали 17 тысяч, у второго 44 тысячи и унесли товар.

После этого подельники выпили и заметили на улице двух женщин – пенсионерку и девушку. Первым напал приятель осужденного, он дважды ударил пенсионерку ножом, затем Гребнев нанес ей еще 8 ударов. А после мужчины забрали у пожилой женщины сумку с овощами и кошельком, где было 500 рублей 10 копеек. Пенсионерку спасли.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Артем Гребнев осужден на 22 года, первые пять он проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении второго мужчины было прекращено, потому что он скончался.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 29.01.19

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