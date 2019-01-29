Парикмахер из Карпинска и циркачка из Серова попали на «Дом 2» (ФОТО)

Сразу два свердловчанина стали участниками телепроекта «Дом 2» ‒ это 29-летний парикмахер из Карпинска Павел Лейнин и 23-летняя циркачка из Серова Кристина Гурко.

Оба молодых человека живут в Екатеринбурге. Лейнин ‒ сын директора Карпинского машиностроительного техникума Елены Исаковой. Несколько лет назад он переехал в областной центр и открыл барбершоп. «Я с города Екатеринбург, занимаюсь парикмахерским искусством более 12 лет, у меня есть барбершоп. Друзья говорят обо мне, что я очень добрый и заряжаю энергетикой. Но никто не знает, что я офигительно пошлый и я очень сильно люблю секс. Я люблю девушек. Я достаточно успешно пользуюсь в обществе спросом. Среди девчонок», – заявил в своей видеовизитке Павел, отметив, что «надо строить любовь, раз уже работает предприятие, которое приносит доход».

Фото со страницы Павла Лейнина «ВКонтакте»

Гурко занималась художественной гимнастикой, училась в Екатеринбургском колледже искусств и культуры на артиста цирка и руководителя циркового коллектива, принимала участие в конкурсе «Краса России» в 2016 году.

«Я из города Екатеринбург. Я человек с чувством юмора, позитивный. В то же время я всегда добиваюсь поставленных целей. Я слежу за собой, слежу за своей внешностью, за своей фигурой. В женском коллективе я занимаю лидерские позиции. Серьезные отношения у меня были, закончились они два с половиной года назад, они длились на протяжении двух лет. Эти отношения закончила я, потому что не видела перспективы и поддержки», ‒ сказала Кристина, отметив, что у нее «нетипичная профессия» и что она «владеет основными цирковыми жанрами». Присутствующих она поразила, закинув ногу за голову.

Фото со страницы Кристины Гурко «ВКонтакте»

Напомним, что телепроект начался в 2004 году, в эфире ТНТ показали уже больше 16 тысяч серий, «строить любовь» на «Дом 2» приходили уже больше 2 тысяч участников.

Екатеринбург, Елена Сычева

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