Вездеход «Бурлак» готовят к экспедиции на Чукотку. Демонтаж колеса размером с человека (ФОТО, ВИДЕО)

Вездеход «Бурлак», созданный известным уральским конструктором внедорожной техники Алексеем Макаровым, с прошлого года стали серийно выпускать в Екатеринбурге. Главное предназначение вездехода – это работа в условиях Крайнего Севера и тундры по перевозке людей и грузов. Машина способна передвигаться и по льду, и по открытой воде, транспортировать весьма внушительные грузы. При этом обслуживать ее может всего один человек.

Вездеход «Бурлак»

В настоящее время идет активная подготовка техники для большой экспедиции на Чукотку. В марте – апреле этого года Алексей Макаров с единомышленниками планируют на трех-четырех вездеходах «Бурлак» преодолеть путь в 6 тысяч километров по маршруту Коротчаево (ЯНАО) – Норильск – Волочанка – Хатанга – Тикси – Певек – Анадырь.

Высота машины 3 м 20 см, при этом колеса, устанавливаемые на вездеход, имеют размер 1750 мм х 720 мм х 32 дюйма. Водоизмещение одного колеса около 1200 литров. Говоря проще, высота колеса 1 м 75 см – это средний мужской рост, а масса колеса (покрышка в сборе с колесным диском) примерно 120 кг.

Алексей Макаров

Несмотря на столь внушительные размеры и массу, снять колесо с вездехода и установить способен один человек, вне зависимости от комплекции и физических данных. Эта возможность достигается благодаря простейшим приспособлениям, входящим в комплектацию машины. Ну а как это выглядит практически, смотрите на видео РИА «Новый День».

Екатеринбург, Антон Отман, Александр Саливанчук

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