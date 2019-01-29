В Екатеринбурге в 2019 году отремонтируют 16 улиц

В этом году в Екатеринбурге должны отремонтировать 16 улиц, которые попали в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По сообщению пресс-службы Уралуправтодора, на конец 2017 года только 52,9 % дорог, входящих в Екатеринбургскую агломерацию, находились в нормативном состоянии. В этом году показатель должны довести до 66,2 %. Для этого дорожники планируют отремонтировать 49 километров федеральных трасс, обновить дорожное полотно на 12 региональных автодорогах и на 16 улицах Екатеринбурга.

Как пояснили «Новому Дню» в Уралуправтодоре, в список попали улица Малышева на отрезке от Восточной до Высоцкого, улица Челюскинцев на участке от Космонавтов до Смазчиков, а также улицы Волгоградская, Стрелочников, Мира, Щербакова и еще несколько других.

«Объекты выбирали с учетом общественного мнения, данных диагностики автодорог, межремонтных и гарантийных сроков, наличия проектно-сметной документации и положительного заключения госэкспертизы. Кроме того, учитывались маршруты движения пассажирского автотранспорта, чтобы снизить долю перегруженных дорог», – отметили в пресс-службе Уралуправтодора.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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