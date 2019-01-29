В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр (ФОТО)

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Академический». Об этом «Новому Дню» сообщила жительница района Екатерина. «Никого не пускают, хотела забежать к банкомату, но даже мимо торгового центра не дают пройти, говорят, в обход иди к банку», ‒ сообщила она.

Напомним, ранее в Екатеринбурге поступили сообщения о заложенных бомбах в ЦГБ № 1 и ЦГБ № 4, а также детской больнице № 8, в нескольких торговых центрах в городах-спутниках уральской столицы. При этом в Среднеуральске эвакуировали здание мэрии, однако местные депутаты заявили «Новому Дню», что это были плановые учения. Ранее также поступали сведения о якобы заминированном общежити УрГПУ. Пресс-служба вуза сообщила «Новому Дню», что свое общежитие они обыскали своими силами, ничего не нашли

По некоторым данным, информацию о якобы заложенных взрывных устройствах злоумышленники рассылают по электронной почте.

Комментариев ни полиция, ни ФСБ пока не дают.

Екатеринбург, Елена Сычева

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