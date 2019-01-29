Тугулымские полицейские задержали дальнобойщика, который после ссоры с женой утешился стаканом водки

Сегодня, 29 января, около двенадцати часов дня внимательный автомобилист сообщил наряду ДПС, что заметил на 269-м км автодороги Екатеринбург – Тюмень опасные маневры водителя грузовика «Скания», ехавшего в сторону Екатеринбурга.

Инспекторы ДПС остановили большегруз и обнаружили за рулем 55-летнего мужчину, который перевозил груз из Красноярска в Москву. Несмотря на явные признаки алкогольного опьянения, водитель до последнего пытался убедить полицейских, что не пил. Но результаты алкотестера показали 1,291 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Грузовик был доставлен на спецстоянку, а в отношении водителя составлен административный материал за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

После освидетельствования мужчина все же признался, что поссорился с женой, и, чтобы снять стресс, выпил стакан водки.

Тугулым, служба информации

Тугулым. Другие новости 29.01.19

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