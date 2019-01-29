Топ-менеджер уральского банка объяснил, как будет работать система быстрых платежей

Центробанк запустил систему быстрых платежей (СБП). По мнению банкиров, стоимость комиссии будет ниже чем по альтернативным системам переводов.

Система начала работать в опытном режиме, но пока банки предоставляют эту услугу ограниченному кругу клиентов. С 28 февраля, она будет работать полноценно. СБП позволит клиентам-физлицдля всех перечислять деньги мгновенно и круглосуточно по простым идентификаторам, например, по номеру телефона, вне зависимости от того, где открыт счет отправителя и в каком банке обслуживается получатель, главное, чтобы оба банка были участниками СБП. Как объяснил сегодня на пресс-конференции директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка Алексей Луценко, для банков регулятор на 2019 год обнулил комиссию за переводы средств через платежную систему. А далее банки будут сами решать, сколько брать денег за услугу, но, вероятно, в большинстве случаев это будет дешевле, чем сейчас.

«Средняя комиссия банков вообще по переводам составляет около 1 процента. Банк России и банки-участники заинтересованы в том, чтобы сделать систему быстрых платежей более интересной. Скорее всего, от бесплатной составляющей до какого-то предела в день или в месяц до среднерыночных ставок на крупные суммы. Необходимы заградительные тарифы для защиты от рисков, но при этом необходимы тарифы, комфортные для людей, которые совершают бытовые переводы на небольшие суммы», – прокомментировал эксперт. Он также напомнил, что во втором полугодии 2019 года планируется запустить второй этап развития системы быстрых платежей – с возможностью платить мгновенно юрлицам по QR-коду.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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