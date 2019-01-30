Мужчине, заразившему молодую подругу ВИЧ, грозит пять лет колонии

В Североуральске в отношении 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 122 УК РФ «Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, участковый уполномоченный сумел найти подход к местной жительнице 1994 г.р., которая рассказала ему, что бывший сожитель заразил ее ВИЧ-инфекцией.

С мужчиной 1977 года рождения девушка познакомилась осенью 2016 года. Несмотря на большую разницу в возрасте, они стали жить вместе. Мужчина раньше уже имел проблемы с законом за употребление наркотических средств. Затем прошел лечение от наркомании и с 2001 года состоит на учете у нарколога. В 2017 году, проходя медицинскую комиссию, молодая женщина случайно узнала, что она ВИЧ-инфицирована. Боясь огласки и осуждения со стороны окружающих, девушка замкнулась в себе и никому ничего не сказала до беседы с участковым.

Отметим, что за умышленное заражение ВИЧ-инфекцией предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Североуральск, служба информации

Североуральск. Другие новости 30.01.19

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