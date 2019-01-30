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Среда, 30 января 2019, 11:04 мск

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Улицу Клары Цеткин расчленили по просьбе Епархии (КАРТА)

Участок улицы Клары Цеткин официально перестанет существовать между улицами Царской (Толмачева) и Карла Либкнехта в результате нового межевания территории, застроенной объектами Екатеринбургской епархии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера официально завершились общественные обсуждения межевания застроенной территории в границах улиц Царской – Н.Никонова – Карла Либкнехта – Первомайской. Заказчиком выступила Екатеринбургская епархия, так как большая часть этой территории застроена именно зданиями религиозного назначения. В материалах к общественным слушаниям говорится: «Улица Клары Цеткин на отрезке от улицы Царской до улицы Карла Либкнехта фактически не существует, а указанная территория оформлена в едином архитектурном стиле со зданиями, находящимися в собственности Екатеринбургской епархии, и используется Архиерейским подворьем храма-памятника на Крови. Таким образом, текущее расположение красных линий не отражает фактически сложившейся обстановки и действительного использования указанной территории».

Фактически на сегодняшний день на улице Клары Цеткин сохранились всего несколько домов, например, № 1, где расположен Свердловский дом журналиста, № 11 – старинное здание Воскресенской церкви, № 13 – практически разрушенное здание старинной земской школы, № 14 – здание компании «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Добавим, что в заключении о результатах общественных обсуждений, опубликованных в газете «Екатеринбургский вестник», говорится, что никаких замечаний и предложений от граждан не поступило.

Екатеринбург, служба информации

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