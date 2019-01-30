Свадебный бум в 2019 году выпадет на 19 июля

Уральские пары начали разбирать в ЗАГСах «красивые даты» для проведения свадеб. По традиции летние месяцы пользуются наибольшим спросом у молодоженов, и уже определился самый популярный день для официального оформления отношений.

По данным «Ростелекома», на портал госуслуг с начала года поступило 379 заявлений от жителей Свердловской области на вступление в брак. На данный момент молодые люди чаще всего выбирают дату 19.07.2019, по онлайн-статистике 27 пар хотят пожениться в этот день. А вот другие даты, которые неизменно вызывали интерес молодоженов – 14.02.2019 и 19.02.2019, – популярностью не пользуются. В эти дни решили создать семьи 8 и 1 пара соответственно.

В прошлом году свердловчане в качестве «красивой даты» выбирали 18.08.2018. В этот день поженилась 201 пара. А чаще всего свадьбы проводились в августе – на этот месяц поступило 1186 заявлений. Всего за 2018 год электронные заявки на вступление в брак оформили 4912 свердловчан.

В пресс-службе «Ростелекома» напомнили, что подать заявление в ЗАГС онлайн через портал государственных услуг можно за 30 дней до даты регистрации брака. Жених и невеста заполняют его в своих личных кабинетах. Электронная заявка позволяет сэкономить время – не нужно отстаивать очередь в ЗАГС, и оплату госпошлины.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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