Лицей УрФУ вошел в ассоциацию школ-партнеров «Сириуса»

Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) УрФУ вошел в ассоциацию из 20 школ-партнеров сочинского образовательного центра «Сириус».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УрФУ, ассоциация была создана для помощи одаренным детям вне зависимости от того, в каких регионах России они проживают. Директор СУНЦ УрФУ Андрей Мартьянов заявил, что объединение образовательных организаций с высоким уровнем активности и доверия друг к другу под эгидой «Сириуса» – вполне логично. Напомним, центр «Сириус» создан фондом «Талант и успех», учрежденным 24 декабря 2014 года, его попечительский совет возглавляет Владимир Путин.

В ближайших планах объединения – участие в разработке и утверждении новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), которое должно пройти в первом квартале 2019 года. Члены ассоциации также договорились развивать исследовательскую культуру школьников и педагогов, проработать систему социальных лифтов и программы повышения квалификации для преподавателей в регионах.

Специализированный учебно-научный центр УрФУ (лицей) – созданное в 1990 году структурное подразделение вуза (тогда УрГУ), осуществляющее углубленное дифференцированное обучение по программам основного общего и среднего общего образования. Всего в России четыре таких центра: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Во время обсуждения проекта областного бюджета 2019 года некоторые депутаты заксо высказывали мнение, что для более успешной поддержки одаренных детей в Свердловской области следует оказывать финансовую помощь не департаменту молодежной политики, а именно лицею УрФУ.

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