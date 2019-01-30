Ведущий прокатный цех НТМК отметил 60-летний юбилей

Крупносортный цех ЕВРАЗ НТМК отметил 60-летний юбилей со дня основания. Ветеранов и лучших работников цеха поздравил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.

Как сообщает управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал» (ЕВРАЗ), крупносортный цех (КСЦ) ЕВРАЗ НТМК – это одно из ведущих прокатных подразделений комбината. Цех специализируется на выпуске круглого проката из трубных и конструкционных марок стали, профилей для строительства, машиностроения и горнодобывающей отрасли. Проектная мощность цеха – до 1,2 млн тонн металлопроката в год, в том числе до 170 тысяч тонн шаров.

В течение 60 лет в КСЦ были освоены 49 профилей проката 18 профилеразмеров. Продукция КСЦ отправляется заказчикам, среди которых есть и зарубежные компании.

Напомним, что строительство крупносортного цеха НТМК началось в 1957г. и было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 25 января 1959 года работники третьей бригады выдали первую продукцию – круг диаметром 90 мм.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.01.19

РПЦ откажется от притязаний на здания трех колледжей в Екатеринбурге. / В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, который убил случайного прохожего. / Прокуратура наказала мэра Березовского за отсутствие дороги, электроэнергии и воды в заброшенном поселке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»