Поставщик металла сорвал поставки материала для танков УВЗ в одном регионе, но требует предоплату через антимонопольщиков в другом. Под угрозой гособоронзаказ

Федеральная антимонопольная служба разбирается сразу в двух делах, связанных с корпорацией «Уралвагонзавод» и ее подрядчиком ‒ ООО «TJIK «Динакс». В одном случае поставщик металлопроката сорвал поставку, в другом ‒ требует у УВЗ аванса. Как передает «Новый День», предприятие «Динакс» выиграло несколько конкурсов на поставку для УВЗ металлопроката. Он предназначен для выполнения гособоронзаказа. В первом случае компания должна была поставить свою продукцию Омскому машиностроительному заводу, во втором ‒ нижнетагильскому УВЗ. Договоры были подписаны с обоими предприятиями. Но первую же поставку подрядчик сорвал ‒ Омсктрансмаш металл не получил. После чего в Нижнем Тагиле решили приостановить перечисление предоплаты своему контрагенту. В ответ «Динакс» отправился в свердловское управление ФАС с жалобой о том, что танкостроители «препятствуют исполнению госзаказа на поставку сортовой стали на сумму в 116 млн рублей».

В головном офисе корпорации в Москве подтвердили, что после того, как подрядчик не выполнил обязательства перед омским предприятием, было решено поставить на паузу авансирование поставки металла в Нижнем Тагиле. Причем представители УВЗ также обратились в ФАС, но уже по ситуации в Омске, где Трансмаш требует признать «Динакс» недобросовестным поставщиком и включить его в специальный реестр.

Несмотря на то, что речь идет о двух предприятиях, входящих в одну и ту же корпорацию, и о подрядчике обоих, дела рассматривают по отдельности. «Осознавая риски неисполнения обязательств по договорам с «Динакс», заключенным с другими предприятиями корпорации, и в случае принятия положительного решения ФАС по жалобе Омсктрансмаша, нами будет инициировано расторжение контрактов с «Динакс» на поставку металлопроката», – сообщили «Новому Дню» на Уралвагонзаводе.

Сложившаяся ситуация, между тем, может плохо сказаться не только на коммерсантах, которые рискуют угодить в черный список. Поставка танков для гособоронзаказа строго регламентирована государственным контрактом с персональной ответственностью, поскольку речь идет об обороноспособности страны.

Екатеринбург, Елена Сычева

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