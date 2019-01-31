В Екатеринбурге эвакуировали дом из-за пожара в захламленной квартире (ФОТО)

В Екатеринбурге жильцов пятиэтажки эвакуировали из-за пожара. Горела захламленная квартира: чтобы справиться с огнем, спасатели были вынуждены выбрасывать вещи через окно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило накануне в 21:34 по местному времени. Вспыхнула квартира на третьем этаже в пятиэтажке по ул. Мамина-Сибиряка.

Пожарные по лестнице вывели 20 человек, четверых спасали от пожара, эвакуировав в масках «Самоспасатель». Работу пожарных осложняла захламленность в квартире, где было возгорание. К 21:42 огонь был локализован, проливку и разбор сгоревших конструкций закончили к 23:05.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.01.19

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