На Урале банда несовершеннолетних угонщиков предстанет перед судом

Кировградский городской суд рассмотрит уголовное дело против несовершеннолетних братьев, обвиняемых в серии угонов автомобилей. По данным следствия, подростки совершали кражи машин отечественных марок в сентябре и октябре 2018 года на территории Кировграда и Верхнего Тагила. Возраст обвиняемых – 16 и 14 лет.

В ходе расследования младший брат был взят под стражу, поскольку пытался скрыться от правоохранительных органов. Старший объявлен в розыск, и уголовное дело против него выделено в отдельное производство. Следователи также выяснили, что 14-летний обвиняемый, кроме налетов с братом, совершил еще один угон вместе с тремя сообщниками более младшего возраста.

Чтобы собрать доказательства по уголовному делу, следователи провели не менее 10 различных экспертиз. В настоящее время материалы переданы в суд, сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области.

Кировград, служба информации РИА «Новый День»

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