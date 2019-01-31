Екатеринбургский депутат Владимир Смирнов хочет занять вакантное место в свердловском парламенте

Депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Смирнов объявил о своем желании баллотироваться на вакантное место в свердловском парламенте. Довыборы по одномандатному округу №11 состоятся 8 сентября 2019 года. Как сообщил Смирнов в эфире радиостанции «Город FM», он намерен принять участие в летних праймериз «Единой России», чтобы отобраться в кандидаты.

«Орджоникидзевский – мой родной район. Сейчас мой депутатский округ включает 60 тысяч избирателей, а округ Заксобрания – 150 избирателей, это треть жителей всего района. Таким образом, я надеюсь принести пользу большему количеству населения», – объяснил депутат.

Также Смирнов отметил, что построит свою предвыборную кампанию на тех же тезисах, что помогли ему выиграть выборы в ЕГД в 2017 году.

Напомним, мандат заксобрания освободился в сентябре прошлого года после ухода Игоря Володина, который выиграл выборы в седьмой созыв думы Екатеринбурга и стал его председателем. Любопытно, что до того, как стать областным депутатом, Володин работал в городском округе №14, где ему на смену пришел именно Владимир Смирнов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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