Екатеринбург засыпает снегом. Город встал (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается снегопад – город начало засыпать снегом накануне, и это продолжалось всю ночь. Движение блокировано из-за неубранного снега и множества мелких ДТП.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 9:12 пробки достигли 8 баллов, это на три балла больше обычного.

Сильно загружены Московская, Белинского, 8 Марта, Малышева, Космонавтов и многие другие. Автомобилисты отмечают, что на дорогах накаты, колеи, ехать сложно.

Пешеходам не легче – тротуары скользкие, также в большинстве не чищенные.

Водитель ногами разгребает снежный завал на выезде из двора

Малышева – Карла Либкнехта

Кое-где дороги начали чистить

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.02.19

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