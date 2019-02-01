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Пятница, 1 февраля 2019, 09:13 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбург засыпает снегом. Город встал (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается снегопад – город начало засыпать снегом накануне, и это продолжалось всю ночь. Движение блокировано из-за неубранного снега и множества мелких ДТП.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 9:12 пробки достигли 8 баллов, это на три балла больше обычного.

Сильно загружены Московская, Белинского, 8 Марта, Малышева, Космонавтов и многие другие. Автомобилисты отмечают, что на дорогах накаты, колеи, ехать сложно.

Пешеходам не легче – тротуары скользкие, также в большинстве не чищенные.

Водитель ногами разгребает снежный завал на выезде из двора
Малышева – Карла Либкнехта
Кое-где дороги начали чистить

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.02.19

1 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Пенсионерке отключили в доме электричество за долги. Женщина осталась в зимние холода без обогревателей (ФОТО, ВИДЕО). / Посадить и возместить. Обманутые пайщики требуют суд взыскать с застройщика Васильева 112,3 млн руб. и лишить его свободы. Читать дальше

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