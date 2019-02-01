Рано утром из горящего ТЦ эвакуировали десятки человек (ФОТО)

Сегодня в 05:44 в зоне погрузки-разгрузки товара в ТРЦ «Карнавал» случился пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, загорелась картонная тара на площади 10 кв. м. Пожарная сигнализация позволила вовремя обнаружить огонь и вывести работников ТЦ из здания. Эвакуированы 40 человек, пострадавших нет.

Спасатели отмечают, что в зоне возгорания было сильное задымление, работали 7 звеньев газодымозащитной службы. Пожарные справились с огнем в течение 20 минут. К месту пожара выезжали 18 единиц пожарно-спасательной техники, 80 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Екатеринбург, служба информации

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