В зоопарке появилось животное, которое почти никогда не выходит из-под земли (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке пополнилась коллекция мелких млекопитающих, среди которых появился очень редкий экспонат.

Как сообщили РИА «Новый День» в зоопарке, это оригинальный подземный грызун – обыкновенная слепушонка. Ни в одном другом российском зоопарке его нет. Животное отличается тем, что редко выходит на поверхность земли, питаясь в основном корнями растений, луковицами и червями.

Слепушонка

Слепушонка строит достаточно длинные норы со сложной структурой. Основу норы составляет один магистральный ход, длина которого доходит до 100 метров. От него ответвляются боковые ходы от 20 до 50 метров.

Сахарный поссум

Кроме того, в зоопарке собраны мелкие звери с разных частей света: длиннохвостые шиншиллы, сумчатые сахарные белки-летяги, африканские иглистые мыши акомиксы, джунгарские и сирийские хомячки.

Шиншилла

Екатеринбург, служба информации

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