Перед морозами горожане пожаловались на остывшие батареи

Жители Октябрьского и Кировского районов Екатеринбурга сообщают, что в домах остывают батареи. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе ЕТК, перед сильными морозами, которые ожидаются на Урале в ближайшие дни, энергетики решили подстраховаться. В ходе инспекции они обнаружили трещину на магистральном трубопроводе диаметром 1000 мм. Сейчас нарушение устраняют, но, как говорят в компании, без отключения потребителей.

«На период ремонта отопление и горячее водоснабжение обеспечивается со сниженными параметрами: температура подаваемой воды составит около + 50 градусов. Ремонт и восстановление параметров теплоснабжения планируется завершить до 22:00, но специалисты приложат все усилия, чтобы закончить раньше», ‒ рассказали в пресс-службе ЕТК.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.02.19

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