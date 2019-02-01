Трасса Екатеринбург – Тюмень перекрыта из-за ДТП

В Свердловской области на 26-м км трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень временно перекрыто движение из-за ДТП, сообщает пресс-служба Уралуправтодора.

«Около 12:40 по местному времени в районе поселка Бобровки случилось ДТП. Подробности аварии уточняются. Движение на участке временно перекрыто в сторону Екатеринбурга. Объезд возможен через развязку на Косулино. Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом ограничения движения», ‒ сообщили в пресс-службе дорожного предприятия.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.02.19

ГУП «Газовые сети» хотят отобрать у Салихова? – Самый крутой слух дня. / Перед морозами горожане пожаловались на остывшие батареи. / Грипп отступает. Роспотребнадзор отчитался о снижении числа заболевших в три раза. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»