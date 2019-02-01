Жительницу Североуральска осудили за убийство бывшего мужа, который принес ей алименты

В Североуральске вынесли приговор женщине, которая зарезала бывшего сожителя. Конфликт произошел после того, как экс-пара решила отметить передачу алиментов на ребенка.

Осуждена 26-летняя жительница Североуральска по статье ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В октябре прошлого года бывший сожитель принес ей домой алименты на их общего ребенка. Они решили вместе выпить, а после разгорелся конфликт. Женщина взялась за нож и ударила бывшего сожителя в живот. Она сразу поняла, что совершила, вызвала скорую, раненого госпитализировали, но спасти его не удалось.

Как рассказали сегодня в СУ СК по Свердловской области, в ходе следствия женщина вину признала. В итоге приговором суда ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Североуральск, служба информации

Североуральск. Другие новости 01.02.19

Трасса Екатеринбург – Тюмень перекрыта из-за ДТП. / ГУП «Газовые сети» хотят отобрать у Салихова? – Самый крутой слух дня. / Перед морозами горожане пожаловались на остывшие батареи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»