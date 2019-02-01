Газовики отремонтировали центр реабилитации для детей в Нижних Сергах

В Нижних Сергах после реконструкции открылся социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В нем постоянно проживают 24 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. Эти ребята оказались в сложной жизненной ситуации: кто-то остался без попечения родителей, кто-то осиротел, кому-то нужна профессиональная помощь в реабилитации. Дети находятся в центре минимум по полгода, а некоторые ‒ несколько лет.

Во время ремонта там перестроили помещения, заново остеклили окна, установили водонагреватели, облучатели воздуха, холодильники, стиральные и сушильные машины. Кабинеты специалистов снабдили нужным оборудованием. В спортзале поставили беговую дорожку, эллипсоид, велотренажеры ‒ теперь в нем могут заниматься дети с ограниченными возможностями по здоровью.

Финансировало ремонт АО «Уралсевергаз», входящее в группу НК «Роснефть», в рамках благотворительной программы на 2018 год.

«Наша задача – создать для детей атмосферу, которая была бы максимально приближена к домашней. Необходимо не только организовать учебный процесс, но и отогреть душу ребенка, помочь ему психологически адаптироваться в непростой для него реальности и дать стимул для саморазвития. Благодаря благотворительной поддержке нам удалось снять значительную часть бытовых проблем и сосредоточиться на воспитательном процессе», ‒ сказала директор центра Инна Мальцева.

Екатеринбург, Елена Сычева

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