«Первое – это хорошее настроение». Спасатели, дорожники и гаишники готовят свердловчан к адски холодной неделе

В Свердловской области объявили экстренное предупреждение, как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, аномальные морозы ожидаются со 2 по 7 февраля на территории всего Среднего Урала. Виной тому ‒ арктический циклон.

«На всей территории Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Температура воздуха ночью до -35 градусов, 4-5 февраля местами сильный мороз до -40 градусов, днем ‒ до -30 градусов», ‒ сообщили в Уральском УГМС.

Спасатели уже разослали предупреждение во все муниципалитеты, аварийные и дежурные службы переведены в режим повышенной готовности.

«Центр управления в кризисных ситуациях свердловского управления МЧС России ведет круглосуточный мониторинг функционирования всех систем жизнеобеспечения населения области, а также мониторинг за состоянием движения, как на федеральных автодорогах, так и региональных. В готовности находятся 37 мобильных пунктов обогрева, которые в случае необходимости будут оперативно развернуты на автотрассах», ‒ сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Уральские трассы также будут патрулировать дорожники. «Во время сильных морозов на федеральных трассах организовано патрулирование дорог с периодичностью один раз в два часа с целью выявления водителей, которые нуждаются в помощи. Дорожные службы в любой момент готовы прийти на помощь водителям, отбуксировать технику с проезжей части, обогреть людей и доставить их в безопасное место на период ожидания техпомощи», ‒ рассказали «Новому Дню» в Уралуправтодоре.

Свердловская госавтоинспекция тоже усиливает патрули. «Госавтоинспекция просит участников дорожного движения при обнаружении автомобилей с включенной «аварийкой» на трассах сообщать об этом по телефону 112 либо в дежурную часть УГИБДД Свердловской области по номеру 8(343) 269-77-00», ‒ сообщили в ведомстве.

Все экстренные службы рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок. Если их нельзя отменить, автовладельцам советуют тщательнее готовиться ‒ проверять исправность транспортных средств, заряжать телефоны, брать с собой еду и теплое питье, а также одежду, соответствующую погоде. Пешеходам тоже рекомендуют поменьше выходить из дома, а если все же нужно выходить на улицу, то делать это в хорошем настроении. «Первое, что советуют медики, – хорошее настроение. Одежду подбирать по погоде, чтобы не было открытых участков тела. Обувь должна быть свободной. Выходя на мороз, необходимо быть сытым. В сельской местности исключить, особенно в вечернее время, передвижение из одного села в другое, чтобы не получить обморожение», ‒ добавили в региональном управлении МЧС.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.02.19

От свердловского УФАС требуют разобраться с «мусорными» тарифами и нормативами. / На уральских трассах работают почти 500 снегоуборочных машин (ФОТО). / Экс-главу Сысерти «сливают» – его хотят исключить из ЕР за уголовку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»