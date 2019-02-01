Газон на «Екатеринбург-Арене» укроют вторым одеялом, чтобы не замерз в -35

Газон на «Екатеринбург-Арене» укроют вторым одеялом из-за приближающихся морозов. Сегодня работники стадиона очистили защитное покрытие от снега воздуходувками и лопатами, сняли его, прочесали газон и засеяли поле новыми семенами. Ушло примерно 500 кг.

«На следующей неделе столицу Урала ждут рекордные в этом году морозы. По прогнозам синоптиков температура будет опускать ниже -30 градусов. Работники стадиона подготовились к этим непростым условиям. Во-первых, продолжает работу система подогрева поля. В-вторых, принято решение укрыть газон вторым материалом из армированной пленки поверх основного покрытия», ‒ сообщили в пресс-службе спортсооружения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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