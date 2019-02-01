В гордуме меняется руководитель пресс-службы. Названо имя новичка

Появилась информация о том, что новым руководителем пресс-службы Екатеринбургской городской думы вместо Алены Земляниковой станет известный екатеринбургский медиаменеджер, один из владельцев продакшн-студии «Финансист», супруг директора «4 канала» Элеоноры Расуловой Рустам Губин.

Сам он назвал информацию слухами. «Конечно, я хорошо знаком с Володиным, но подобных разговор не велось», ‒ сказал он «Новому Дню», не дав, впрочем, однозначного ответа. Алена Земляникова в настоящий момент продолжает возглавлять пресс-службу ЕГД. Слухи о ротации в пресс-службе ходят с декабря прошлого года, однако официально информацию в думе не подтверждают.

Екатеринбург, служба информации

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