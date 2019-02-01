«Единая Россия» показывает антирейтинги – хуже всего к партии власти относятся на Урале

Рейтинги «Единой России» в регионах после запуска пенсионной реформы обвалились до исторического минимума.

Как сообщает telegram-канал «После выборов» со ссылкой на данные «Фонда общественного мнения», средний показатель партии власти по стране – 32% с прогнозом стабилизации до 35%. Самый высокий рейтинг, согласно этим данным, ЕР показывает в Центральном федеральном округе – 42%, а самый низкий на Урале и в Сибири – 19% и 21% соответственно. Подчеркивается, что результаты опросов актуальны на июль 2018 года и готовились для полномочных представителей президента.

«Но разбор полетов идет сейчас», – заявляет анонимный источник.

Политолог Алексей Швайгерт, проводивший летом прошлого года предвыборную кампанию «Единой России» в Свердловской области, скептически отнесся к озвученным в соцсетях цифрам.

«Рейтинг партии не может быть статичен, он колеблется с разной степенью интенсивности. От региона к региону, и даже от муниципалитета к муниципалитету, цифры могут разниться. Как мне кажется, 19% – это сильно заниженный показатель, и он не соответствует реальности. Такой рейтинг говорит уже о кризисе партии, что маловероятно. Тем более я бы не согласился, что рейтинг партии в уральских промышленных регионах настолько ниже Центрального округа, где есть депрессивные территории», – прокомментировал эксперт в беседе с РИА «Новый День».

Однако, общее падение рейтинга «Единой России» на фоне непопулярных реформ – очевидно, заметил политолог. Следом за повышением пенсионного возраста и налоговыми изменениями (рост НДС и новый налог для самозанятых) последовала непонятная для большинства населения мусорная реформа.

«Наложилось много внешних факторов, которые негативно влияют на рейтинг «Единой России», и этому трудно что-то противопоставить. Люди видят рост цен и видят коррупционные скандалы, и это негативное впечатление транслируется в ответах на вопросы социологов, выясняющих отношение населения к партии. Я склоняюсь к тому, что рейтинг «Единой России» сейчас остался в тех же значениях, когда была объявлена пенсионная реформа. Но цифрам в telegram-канале я бы не доверял», – отметил Алексей Швайгерт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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