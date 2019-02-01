На Урале задержан мужчина, сообщивший о заложенных бомбах в ТЦ и офисном здании

Свердловские полицейские и сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в ложном «минировании» зданий в Краснотурьинске. Угрозы о заложенных бомбах в одном из торговых центров и офисном здании поступили в дежурную часть 31 января. Правоохранители провели проверку и ничего не нашли. Зато спустя сутки вычислили шутника.

«Подозреваемым оказался ранее не судимый 51-летний местный житель, работающий посменно охранником в частном охранном предприятии. Гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе допроса он пояснил, что причиной его поступка стало то, что в тех зданиях располагались филиалы сотовой компании, которая якобы незаконно сняла с его счета 200 рублей. Таким образом он намеревался отомстить за понесенный убыток», – сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ – «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание по этой статье – 3 года лишения свободы.

Краснотурьинск, служба информации РИА «Новый День»

Краснотурьинск. Другие новости 01.02.19

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