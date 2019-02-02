Пожар в бараке: огнем было охвачено 200 кв. метров

В субботу в поселке Бобровский на территории Сысертского ГО произошел пожар в двухэтажном бараке. В здании во время возгорания находились пять человек. Трое из них эвакуировались самостоятельно до прибытия огнеборцев. Однако из горящего здания пожарным пришлось спасать двух женщин – их вынесли на руках со второго этажа, сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. К счастью, пострадавших нет.

Всего огнем было охвачено 200 кв.м. В тушении было задействовано 5 единиц техники и 12 человек личного состава. Огонь был локализован в течение 1,5 часов. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели. В пресс-службе МЧС России по Свердловской области дополнили, что в барак был почти полностью отселенный. В нем была зарегистрирована всего одна женщина. Сейчас она находится у родственников. В администрации ГО Сысерти решается вопрос о предоставлении ей жилья.

Сысерть, служба информации

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