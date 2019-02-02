«Автомобилист» одолел «Витязя» по буллитам

Екатеринбургский «Автомобилист» начал новую домашнюю серию с победы, обыграв по буллитам подмосковный «Витязь». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В первом периоде на 11-й минуте отличился канадский капитан «Автомобилиста» Найджел Доус при розыгрыше большинства. «Витязь» ответил голом Александра Евсеенкова на 34-й минуте – также наказав хозяев за удаление. Остаток матча команды провели в упорном противостоянии при равном счете. Овертайм тоже не выявил победителя, и все решилось в затяжной серии буллитов. Голкиперы Якуб Коварж и Йони Ортио демонстрировали чудеса в сейвах, но победный бросок все-таки состоялся, и его автором стал Доус.

«Автомобилист» одержал 43-ю победу в регулярном чемпионате КХЛ и закрепил лидерство в Восточной конференции. «Соперник был очень мотивирован. Нам, к сожалению, не удался второй период. Частые и ненужные удаления перевели игру в нашу зону, но наш вратарь стойко отработал. Игра была напряженная. Никто не хотел проигрывать. Хороший был матч», – резюмировал после игры главный тренер екатеринбуржцев Андрей Мартемьянов.

Следующий матч домашней серии «Автомобилист» проведет 4 февраля в противостоянии с магнитогорским «Металлургом». Всего до окончания регулярного чемпионата остается шесть игр.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.02.19

Карантин в школах, приговор убийце школьницы и снова мусор – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / Пожар в бараке: огнем было охвачено 200 кв. метров. / На Урале задержан мужчина, сообщивший о заложенных бомбах в ТЦ и офисном здании. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»