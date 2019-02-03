В Екатеринбурге в квартире, где произошел пожар, нашли тело пенсионера

Минувшей ночью на диспетчерский пожарный пульт поступило сообщение о пожаре в Пионерском районе в доме на улице Боровая. По данным пресс-службы МЧС по Свердловской области, возгорание произошло в квартире на 3-м этаже. Пожарным пришлось вскрывать входную дверь. Внутри огнеборцы обнаружили тело хозяина квартиры 1953 года рождения. По предварительным данным, пенсионер мог отравиться дымом. По одной из версий, возгорание произошло из-за того, что мужчина курил в постели.

Всего огнем было охвачено 3 кв.м. В тушении пожара задействовали 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Огнеборцы эвакуировали из 5-этажного дома по лестничным маршам 15 человек, в том числе 5 детей. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 3:44. Вероятно, квартирам, находишимся рядом с горевшим жилищем, сейчас придется непросто в условиях надвигающихся морозов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.02.19

«Автомобилист» одолел «Витязя» по буллитам. / Карантин в школах, приговор убийце школьницы и снова мусор – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / Пожар в бараке: огнем было охвачено 200 кв. метров. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»