В Екатеринбурге ищут жертв грабителя-иностранца (ФОТО)

Екатеринбургская полиция ищет граждан, которые могли пострадать от действий грабителя, задержанного в конце прошлой недели.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, 31 января в полицию обратилась девушка 1999 г.р., рассказавшая, что на нее напал неизвестный молодой человек и отобрал смартфон. Со слов девушки был составлен фоторобот нападавшего, на следующий день подозреваемый был задержан на улице Ильича. Им оказался 25-летний безработный уроженец одной из среднеазиатских республик. Он признался в грабеже и пояснил, что заложил похищенный гаджет третьим лицам. Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 28,5 тыс. рублей. До решения суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.

Сотрудники полиции также проверяют задержанного на причастность к другим подобным преступлениям. Если кто-то из граждан пострадал от его действий, необходимо обратиться в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-15 (дежурная часть) либо 02.

Екатеринбург, служба информации

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