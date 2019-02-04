За выходные в Екатеринбурге выпала месячная норма осадков

В Екатеринбурге за минувшие выходные выпала месячная норма снега, сообщает пресс-служба мэрии города. По информации администрации, среднестатистический показатель февраля ‒ 19-20 миллиметров осадков, а за прошлый уикенд на Екатеринбург высыпалось 18 миллиметров.

По информации Гидрометцентра России, сегодня, в среду и пятницу на этой неделе также возможны небольшие снегопады. Ночь на вторник же обещает стать самой холодной ‒ столбики термометров, по разным данным, будут опускаться до -32…-35 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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