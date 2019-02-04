Три человека попали под поезда за прошедшие выходные

За прошедшие выходные, 2 и 3 февраля, на разных участках Свердловской и Южно-Уральской железных дорог были травмированы поездами двое мужчин и женщина.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, в первом случае под поезд попал 28-летний мужчина на перегоне Златоуст – Аносово. Его доставили в больницу, следователи выясняют, под какой именно состав он попал.

Во втором случае женщина 1962 года рождения попала под электричку на 4 км о.п. Мотовилиха, перегона Балмошная – Пермь-II Пермского края. Несмотря на то, что машинист поезда применил экстренное торможение, наезда предотвратить не удалось. Пострадавшая доставлена в местную больницу.

В третьем случае в воскресенье на станции Туринск под колесами пассажирского поезда сообщением Екатеринбург – Устье-Аха погиб мужчина 1986 года рождения. «Мужчина лежал в габарите движения поезда», – уточнили в пресс-службе.

По всем трем фактам выполняются проверочные мероприятия, по итогам которых будут приняты процессуальные решения.

Туринск, Златоуст, Пермь, служба информации

Туринск, Златоуст, Пермь. Другие новости 04.02.19

Пенсионерке-должнице перед сильнейшими морозами вернули электричество. / ХК «Автомобилист» посвятит матч против «Магнитки» уральскому року. / За выходные в Екатеринбурге выпала месячная норма осадков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»