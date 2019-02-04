На Урале пенсионер убил оппонента лопатой

В Североуральске 66-летний пенсионер отправится в колонию строгого режима за убийство. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в августе прошлого года он поссорился с местным жителем, вооружился лопатой и избил ею своего оппонента. От полученных травм жертва пенсионера скончалась.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. Суд признал вину 66-летнего жителя Североуральска и отправил его в колонию на 10 лет. Кроме того, убийца должен будет выплатить родственникам жертвы более одного миллиона рублей ‒ за моральный и материальный вред.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.02.19

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