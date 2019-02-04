В закрытом городе на Урале поймали интернет-извращенца

В Новоуральске под суд пойдет 34-летний местный житель, который рассылал незнакомкам в соцсетях порноснимки и скабрезные сообщения. Найти мужчину удалось сотрудникам отдела «К» областного полицейского главка. Материалы были направлены в СК.

Следователи усмотрели в действиях новоуральца нарушение Уголовного кодекса. Рассылка от интернет-извращенца, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, попала под действие сразу двух статей УК РФ: 135 «Развратные действия» и 242 «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

«По данным следствия, с мая 2017 по февраль 2018-го обвиняемый направлял ранее незнакомым ему девушкам сообщения развратного характера и фотоизображения порнографического характера. В ходе следствия в действиях обвиняемого установлено более 20 эпизодов развратных действий», ‒ сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи провели судебные культурологические и компьютерно-технические экспертизы, обыск по месту жительства обвиняемого, допросили пострадавших. Обвиняемый свою вину признал. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

Екатеринбург, Елена Сычева

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