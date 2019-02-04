В Ельцин-центре пройдут дни режиссера Балабанова

В феврале в Ельцин-центре пройдут показы фильмов Алексея Балабанова, приуроченные к 60-летию со дня рождения режиссера. В течение трех дней в центре покажут «Груз 200», «Реку», «Войну», «Счастливые дни», «Я тоже хочу».

Часть фильмов представят специально приглашенные гости. Так, актриса Агния Кузнецова 23 февраля в 15:00 откроет показ «Груза 200», режиссер и сценарист Сергей Сельянов выступит перед показом «Реки» 24 февраля в 17:00, актер Алексей Чадов представит фильм «Война» 25 февраля в 19:00.

Екатеринбург, Елена Сычева

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