В Екатеринбурге осудили экс-полицейского, который за 1,5 миллиона обещал закрыть дело наркоторговца

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему оперуполномоченному отдела по контролю за оборотом наркотиков Александру Репину. Он предлагал сожительнице драгдилера решить вопрос с возбуждением уголовного дела, свои услуги полицейский оценил в 1,5 млн рублей.

Репина, который на момент совершения преступления был оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков подразделения УМВД России по Екатеринбургу, судили по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, если при этом преступление не доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам». В суде было доказано, что в декабре 2017 года полицейский решил обогатиться на 1,5 миллиона рублей за счет родственников жителя Екатеринбурга, которого задержали с наркотиками при проведении «контрольной закупки». Оперуполномоченный пообещал освободить наркодилера от ответственности или добиться мягкого наказания. При этом полицейский знал, что в отношении задержанного будет возбуждено дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, и Александр Репин понимал, что он реально никак на дело повлиять не мог – это полномочия следователя. Однако он уговорил сожительницу мужчины отдать ему 600 тысяч. Еще 500 тысяч женщина передавала оперуполномоченному через знакомого таксиста – и в этот момент полицейского задержали.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, подсудимый в ходе предварительного и судебного следствия вину в совершении преступлений не признал. Ленинский районный суд Екатеринбурга дал Репину 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Он должен вернуть сожительнице наркоторговца 600 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, служба информации

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