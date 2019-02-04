В Верхней Пышме полицейские отыскали нелегальных мигрантов на свалке

Полицейские Верхней Пышмы во время очередного рейда задержали группу гастарбайтеров, прятавшихся на городской свалке в поселке Зеленый Бор. Мигранты ютились во временных жилищах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления МВД, восемь иностранцев были доставлены в отдел по вопросам миграции. При проверке выяснилось, что шесть мигрантов нарушили статью 18.8 КоАП РФ «Нарушение правил въезда либо режима пребывания в РФ». На них был составлен административный протокол, предусматривающий крупный штраф. Кроме того, нарушители будут выдворены за пределы России.

Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в Верхней Пышме будут проводиться на постоянной основе, подчеркнули в ведомстве.

Верхняя Пышма, служба информации РИА «Новый День»

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