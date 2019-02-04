Жительница Екатеринбурга стала жертвой неудачной татуировки (ФОТО, ВИДЕО)

Жительница Екатеринбурга заявила, что ее тело изуродовано татуировкой. Девушка хотела скрыть дефекты кожи на животе подкожным рисунком. Однако, по мнению пострадавшей, мастер не справился со своей работой и оставил на ее теле партак (так называют некачественную, плохо сделанную татуировку). Подробности – в материале «Нового Дня».

Неудачная татуировка

На животе Марии красуется большая голова волка с кривым носом, ушами и неровными контурами. Девушка жалуется, что партак на ее животе появился около двух недель назад. Она решила сделать татуировку, чтобы скрыть растяжки, которые появились после родов. Марии посоветовали мастера Наталью, которая согласилась быстро и недорого выполнить работу. Вместе они согласовали эскиз и приступили к болезненной процедуре.

После сеанса девушка не заметила, что с ее татуировкой что-то не так и поблагодарила мастера еще раз в социальной сети. «Когда я пришла домой, увидела, что растяжек не видно. Был отек, было много пигмента лишнего. Под эмоциями мне показалось, что растяжки скрыты. Но когда краснота и отек сошли на третий день – удивилась, что вся тату «поехала» в разные стороны», – рассказывает Мария.

Эскиз

Реальность. Фото предоставлено Марией

Мария утверждает, что она пыталась договориться с мастером Натальей, чтобы та исправила свою работу или вернула деньги. «Предложила ей вернуть часть суммы за вычетом материалов расходных. И еще она сказала, что никаких денег от меня не видела. Этот момент заставил меня написать в прокуратуру, Роспотребнадзор и полицию», – дополнила Мария.

В свою очередь, как рассказала Наталья «Типичному Екатеринбургу», Марию изначально предупредили, что эскиз неудачный. А на сеансе девушка и вовсе не давала работать тату-мастеру. «Дама возилась, дергалась и мешала мне работать. Дама одобрила эскиз, хотя ей сказали о том, что он плох, поскольку она дееспособная, было принято решение его делать», – рассказала тату-мастер Наталья паблику «Типичный Екатеринбург».

Мария дополнила, что изначально она хотела делать тату у другого мастера. Но выбрала салон, где есть похожее портфолио, а рисунок ей нанесут дешевле.

Тату-мастера говорят, что в подобных случаях ценовой вопрос не всегда оправдывает качество. Бывает, что мастера с низкими расценками выполняют свою работу лучше, чем в дорогих салонах, – и наоборот. В свою очередь, специалисты говорят, что получить компенсацию за подобный партак практически невозможно. «Вообще ни одной истории не слышал, чтобы кто-то смог доказать и вернуть деньги назад. Это все на совести мастера. Если он признает, что набил откровенное «так себе» и не хочет платить компенсацию, – он сделает коррекцию», – рассказал «Новому Дню» тату-мастер Матвей Саливанчук.

Сейчас Марии придется потратить в несколько раз больше денег. Девушка планирует свести татуировку и сделать на ее месте более качественную.

Екатеринбург, служба информации

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