В сильный мороз в Екатеринбурге прорвало трубу: в воде оказались и люди, и машины (ФОТО)

Больше коммунальное ЧП случилось сегодня вечером в Екатеринбурге. В канун обещанных 30-градусных морозов на улице Рабочих, у дома № 11, прорвало трубу с водой.

Она затопила дорогу, и люди, и транспорт оказались в плену снежной каши. В условиях сильных холодов снежно-ледяное месиво начало быстро застывать, попавшие в него машины приходилось выдергивать тросами. Пешеходы, направлявшиеся домой, промочили в воде ноги. Автомобилисты, вытаскивающие машины, проваливались в ледяную кашу.

Как сообщают очевидцы, дом, у которого произошла авария, находится на обслуживании УК «Верх-Исетская».

По данным РИА «Новый День», прорыв произошел на сетях Горводоканала. Около часа назад подача воды на месте аварии была ограничена, на месте работают аварийные бригады.

Екатеринбург, Елена Васильева

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