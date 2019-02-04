«Автомобилист» снова потерпел поражение от «Металлурга»

Екатеринбургскому «Автомобилисту» не удалось взять реванш в поединке с магнитогорским «Металлургом» за январское поражение. Сегодня на домашнем льду подопечные Андрея Мартемьянова проиграли сопернику со счетом 2:3. «Магнитка» открыла счет уже на 8-й минуте благодаря точному броску Ииро Пакаринена. Но еще до перерыва хозяевам удалось восстановить равновесие – Вячеслав Литовченко удачно подставил клюшку и шайба залетела в ворота гостей.

Во втором периоде «Металлург» заиграл еще активнее, и Николай Кулемин снова вывел магнитогорцев вперед. Ключевым моментом в этом отрезке стало удаление до конца игры нападающего «Автомобилиста Стефана Да Коста – француз грубо нарушил правила на сопернике. Гости не смогли воспользоваться пятиминутным большинством, но продолжали доминировать. На 44-й минуте Кулемин оформил дубль, но почти сразу Дэн Секстон отыграл одну шайбу. В оставшиеся минуты «Автомобилист» получил численное преимущество, но спасти матч екатеринбуржцам не удалось. «Шоферы» теряют очки, но твердо держат первую строчку на Востоке.

«В первом периоде мы не смогли взломать хорошо организованную оборону соперника. Было мало бросков. Во втором периоде нахватали ненужных удалений. Но спасибо парням, что не сложили руки, сражались до конца. Моменты у нас были, но удача была не нашей стороне. Конечно, удаление Да Косты повлияло на игру. У нас обороняются одни и те же, вчетвером. Они много бросков заблокировали сегодня, и вратарь уверенно играл. Но нагрузка на них была приличная. Накопилась усталость, и в конце уже не хватило концентрации при розыгрыше большинства. Но я все равно доволен работой спецбригад», – подвел итог игры главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. Отметим, что «Автомобилист» в этом сезоне КХЛ четыре раза встречался с двухкратным обладателем Кубка Гагарина из Магнитогорска. По результатам поединков у команд равный счет: по две победы и по два поражения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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