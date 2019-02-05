Над Екатеринбургом появилась зимняя радуга (ФОТО)

Ясная погода в сочетании с сильным морозом в Екатеринбурге привела к появлению оптического явления ‒ зимней радуги. Гало можно наблюдать сегодня утром в небе над уральской столицей.

Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня самый холодный день на неделе. Утром столбики термометров в некоторых районах Екатеринбурга опускались до -35…-37 градусов. Днем должно потеплеть до -26 градусов. Предстоящая ночь со вторника на среду также будет морозной ‒ до -31 градуса, а завтра днем аномальные холода уже должны отступать, воздух прогреется до -22 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.02.19

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