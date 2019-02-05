В Ирбите отправили в колонию пенсионерку-пироманку

В Ирбите к реальному лишению свободы приговорили 64-летнюю женщину, которая из мести сожгла дом приятеля. Причем на момент преступления она была уже осуждена за аналогичное преступление.

В Ирбитском районном суде вынесли приговор 64-летней пенсионерки Аллы Голуменковой по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога». Пенсионерка 8 октября 2018 года в поселке Зайково выпивала со знакомым в доме его матери. Собутыльники поругались, и женщина решила устроить поджог. Сгорели 4 сарая, 3 навеса, баня и погреб, принадлежащие матери данного мужчины. Общий ущерб оценен более чем в 240 тыс. рублей.

Ирбитский районный суд назначил пенсионерке наказание в 1 год и 6 месяцев лишения свободы плюс к приговору добавилось неотбытое наказание – в 2017 году женщину осудили условно за поджог чужого имущества. В итоге женщина проведет в колонии-поселении 2 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Ущерб потерпевшим она не возместила, с нее взыщут более 247 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

Ирбит, служба информации

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