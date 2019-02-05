Екатеринбургская «Лыжня России» пройдет в парке Маяковского

Администрация Екатеринбурга определила главную площадку для проведения массовой гонки «Лыжня России – 2019». Любительские соревнования пройдут 9 февраля в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Торжественная церемония открытия начнется в 11:30, сообщили в пресс-службе мэрии.

Помимо ЦПКиО, лыжные гонки будут организованы на 15 площадках в 7 районах города. Старт массовому забегу будет дан в 12:00. Для всех участников «Лыжни России» 9 февраля предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте. Кроме того, на площадках будет работать полевая кухня с горячим питанием.

Добавим, что областная лыжная гонка с участием первых лиц региона и известных спортсменов пройдет в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель».

«Лыжня России» традиционно собирает огромное количество любителей зимнего спорта. В забегах участвуют как профессиональные лыжники, так и любители, возраст которых колеблется от 10 до 70 лет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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