Новоуральцы пожаловались на «ледяной ад» в местной больнице

Жители Новоуральска пожаловались на сильный холод в терапевтическом отделении местной медсанчасти. «В германо-скандинавской мифологии есть такое место – Хельхейм (Ледяной ад). Судя по всему, филиал Хельхейма открылся и в Новоуральске», ‒ пишут жители в группе «Новости Новоуральска».

По словам пациентов ЦМСЧ № 31, в которой лечат жителей Новоуральска, температура воздуха в помещении всего 8 градусов тепла, из окон дует, пациентам советуют надевать теплую одежду и головные уборы. «Как там работают медики? Начальство ЦМСЧ №31 решило провести тест на морозостойкость и проверить, выживут ли подчиненные?!» ‒ пишут авторы поста.

Отметим, что ЦМСЧ подчиняется не свердловскому минздраву, а Федеральному медико-биологическому агентству России. Телефон начальника регионального управления № 31 ФМБА РФ Татьяны Бавенковой недоступен.

Екатеринбург, Елена Сычева

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