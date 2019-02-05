УрФУ поборется за создание научно-образовательного центра мирового уровня с Тюменью

Уральский федеральный университет будет участвовать в конкурсе, который объявит в этом году министерство науки и высшего образования РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге по итогам заседания кабмина ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Он напомнил, что согласно майскому указу президента 2018 года в России к 2024 году должно быть создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня в рамках нацпроекта «Наука». В этом году должны быть отобраны пять первых вузов, на базе которых будут созданы эти НОЦ. Одним из таких центров и намерен стать УрФУ на основе кооперации с академическими институтами УрО РАН, ведущими промышленными кооперациями региона при поддержке региональных и федеральных органов власти.

При этом Кокшаров отметил, что конкуренция между регионами будет очень высокая. Только в Уральском округе помимо Екатеринбурга ведется разработка концепции Тюменского НОЦ при участии ХМАО и ЯНАО, также в аналогичном проекте заинтересован Челябинск. Кокшаров сообщил, что субсидии на создание этих центров пока будут не очень высокими, порядка 100 млн рублей в год, но задача этих центров в другом – создание передовых промышленных технологий, новых материалов, тесная кооперация с бизнесом, привлечение финансовых и человеческих ресурсов в регион. Прежде всего речь идет о технических специальностях.

УрФУ предлагает создать два научных центра мирового уровня: «Проектирование новых материалов методами машинного обучения» (на базе УрФУ) и «Уральский математический центр» на базе института математики и механики УрО РАН. По мнению ректора, это повысит конкурентоспособность УрФУ, а в перспективе позволит создать на территории региона особые экономические условия, аналогичные проекту Сколково.

Добавим, что в начале сегодняшнего заседания кабмина губернатор Евгений Куйвашев заявил, что профильные министерства Свердловской области должны быть ориентированы на организацию тесного системного взаимодействия с УрФУ. Отметим, что ранее ректор университета в Доме правительства появлялся нечасто.

Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, служба информации

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