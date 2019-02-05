Тагильские следователи проверяют версию смерти 11-летней школьницы из-за вируса

В Нижнем Тагиле следователи разбираются в обстоятельствах смерти 11-летней школьницы. Известно, что девочка училась в школе № 95. Она умерла дома. По некоторым данным, причиной стала вирусная инфекция.

Руководитель следственного отдела СУ СКР региона по Дзержинскому району Нижнего Тагила Денис Кельбиханов сообщил, что в настоящее время проводится экспертиза ‒ судебные медики должны установить, от чего именно умер ребенок. Об этом пишет ИА «Все новости». По факту смерти девочки проводится доследственная проверка.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.02.19

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