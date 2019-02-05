Этнограф с мировым именем рассказал, как гробят наследие уральских городов

В Уральском федеральном университете сегодня прошли Демидовские чтения – это выступления ученых, получивших одноименную премию за вклад в развитие науки. Одним из лауреатов стал академик РАН Валерий Тишков, которого коллеги называют специалистом номер один в области истории и этнографии народов России. Он прочитал лекцию «Мое уральское месторождение» об истории и жителях Нижних Серег – своего родного города, и пришел к печальному выводу, что уральская глубинка находится в упадке. Исторические традиции разрушены, уникальные природные памятники уничтожаются, а властям по большому счету на это наплевать.

«Мы в своих исследованиях изучаем проблему идентичности, национального сознания. С тех пор, как распался СССР, продолжаются дебаты о том, кто мы есть и что есть Россия. Недавние события, такие как присоединение Крыма, проведение Олимпиады и футбольного чемпионата мира повысили приоритет российского самосознания. Около 70% граждан страны на вопрос «Кем вы себя считаете?» отвечают «Я – россиянин». Понятие идентичности включает в себя чувство сопричастности с родной страной. Это не только любовь к Родине, но и критичное отношение к ней. Как говорил Белинский: «Я ненавижу Россию, потому что люблю ее». Идентичность не передается по наследству или механически, она формируется воспитанием. Каждое поколение совершает референдум: что значит быть россиянином. Без этого чувства невозможно существование страны. Если завтра все выбросят паспорта РФ, то исчезнет и сама Российская Федерация. Но важно знать, что недостаточно просто воспринимать символы родной страны – флаг, герб, Красная площадь, 9 Мая. Большой родины нет без малой родины. И нужно знать ее смыслы», – рассказал Валерий Тишков.

По словам ученого, место рождения человека и его ближайшее окружение – это еще не все, что составляет образ малой родины. Важны история родного края и местная природа, культурные традиции и соучастие в жизни земляков. «Запах родины – это не просто метафора. Известно, что родной ландшафт действует на человека благоприятно. А еще малая родина может вдохновлять человека, особенно это заметно у гуманитариев. Мой младший брат Леонид Тишков – художник. Он давно живет в Москве, но у него есть тяга к уральским пейзажам, это с детства», – считает академик.

В 2013 году Тишков и его коллеги выпустили книгу «Мы здесь живем», где собраны социальные антропологические исследования 20 провинциальных городов России, включая и Нижние Серги, где родился автор. «Когда я уезжал оттуда в советское время, население было 15 тысяч. Нижние Серги считались поселком городского типа. Сейчас там проживает 9 тысяч человек. Как видим, город не растет», – отметил ученый.

Нижние Серги были основаны в XVIII веке промышленником Никитой Демидовым. Исторических построек в городе было много, но до наших дней сохранились единицы. Сейчас можно встретить только обветшалые купеческие дома и заброшенное деревянное здание бывшего городского музея. Власти пренебрежительно относятся и к памятникам, и к градостроительству – центр города «съел» завод, и новые цеха были построены в исторической части.

Уникальный природный ландшафт уральского городка тоже был нарушен. В 70-х годах на вершине местной горы Кукан соорудили бетонный резервуар для воды, который ни разу не использовался, а местность заброшена до сих пор, отметил в своем докладе ученый.

«Везде чувствуется небрежность. Даже то, как меняют таблички на улице Ленина, их просто наклеивают друг на друга. А ведь чувство красоты должно прививаться с детства!» – подчеркнул Валерий Тишков.

Во время встреч с земляками ученый просил их оценить будущее города. Не все были оптимистами. Кто-то считал, что Нижние Серги должны оставаться моногородом, другие уповали на развитие местных курортов. «Но они все в частных руках, а налоги идут мимо города», – сетовали жители. Были и более жесткие ответы: «При нынешней бездарной и коррумпированной власти будущего нет. Грабеж и разрушение будут продолжаться».

А вот антропологи дали местному населению позитивную оценку – город «убитый», и люди спасают себя, как могут, но в этом и проявляется их сила, так называемая крестьянская жилка, которая на Урале сохранилась больше, чем в Центральной России.

«Я считаю, что одна из проблем нынешнего запустения – не безынициативность людей, а неэффективность власти. У управления стоит человек, которому город чужд и неинтересен. Сообщество города сложилось вокруг завода, но в современном производстве места заводу нет. Приватизация увела основные ресурсы города в руки удаленных собственников. Я взываю помочь моей малой родине. Она заслуживает лучшего будущего», – заключил Валерий Тишков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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